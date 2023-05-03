



Впервые за 13 лет встретились президенты Сирии и Ирана

Президент Ирана Ибрагим Раиси в среду встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске, чтобы укрепить сотрудничество между двумя союзниками, сообщают государственные СМИ.



Тегеран был главным сторонником правительства Асада с тех пор, как в марте 2011 года восстание переросло в полномасштабную войну, и сыграл важную роль в том, чтобы переломить ситуацию в его пользу.



Иран направил десятки военных советников и тысячи поддерживаемых Ираном боевиков со всего Ближнего Востока, чтобы сражаться на стороне Асада. С помощью России и Ирана сирийские правительственные войска в последние годы контролируют значительную часть страны.



Раиси, возглавляющий высокопоставленную политическую и экономическую делегацию в рамках двухдневного визита в Сирию, был принят в среду по прибытии в международный аэропорт Дамаска министром экономики Сирии Самером аль-Халилом.



“Правительство и народ Сирии пережили большие трудности, — цитируют сирийские государственные СМИ слова Раиси, которые он сказал Асаду во время встречи. - Сегодня мы можем сказать, что вы преодолели все эти проблемы и одержали победу, несмотря на угрозы и санкции, введенные против вас”.

Раиси собирается посетить святыни Сайида Зейнаб и Сайида Рукайя, обе святыни шиитского ислама, а также Могилу Неизвестного солдата, памятник, посвященный сирийским солдатам, погибшим в бою.



Последним президентом Ирана, посетившим Сирию в 2010 году, был президент Махмуд Ахмадинежад.



Визит президента Ирана совпал с тем, что некоторые арабские страны, в том числе региональные державы Египет и Саудовская Аравия, открылись для Асада, а их министры иностранных дел в последние недели посетили Дамаск. Министр иностранных дел Сирии также посетил столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в апреле, что стало первым таким визитом с тех пор, как две страны разорвали отношения в 2012 году.



В марте Иран и Саудовская Аравия, главный сторонник сирийской оппозиции, достигли соглашения в Китае о восстановлении дипломатических отношений и открытии посольств после семи лет напряженности.



Визит иранского президента также состоялся через неделю после того, как его министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш встретился с Асадом в Дамаске, где он передал послание иранского президента в поддержку расширения экономических отношений между двумя странами, сообщает государственное информационное агентство Ирана.



