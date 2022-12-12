



Впервые за 10 лет: Путин не проведет большую декабрьскую пресс-конференцию

Большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина до Нового года не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



Как отмечает "РБК-Украина", пресс-конференции не будет впервые за 10 лет. Мероприятие каждый год проходило в декабре - начиная с 2012 года.



Традиционно, в ходе мероприятия, Путин в течение нескольких часов отвечает на вопросы зарубежной и федеральной прессы. По словам Пескова, президент РФ постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула.