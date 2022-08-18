



Впервые в истории "Моссада" две женщины назначены на ключевые посты

Ведомство разведки и специальных задач "Моссад" опубликовало сегодня сообщение о вступлении А. в должность главы разведывательного управления организации (аналог главы военной разведки АМАН). Впервые в истории "Моссада" на этот пост назначена женщина.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра.

А. сделала карьеру в рядах "Моссада" и 20 лет служит на ключевых участках разведывательной работы. На главу разведывательного управления возложена задача формирования национальной стратегической разведывательной программы в отношении Ирана, глобального терроризма и нормализации отношений с арабским миром. Кроме того, она отвечает за разведывательное обеспечение всех операций "Моссада" и руководит сотнями сотрудников, занятых сбором и анализом разведданных.

Разведывательным управлением "Моссада", которое считается одним из ключевых в организации и движущей силой ее деятельности, в настоящее время руководят две женщины - А. и ее заместитель Х. Это беспрецедентный факт.

К. назначена главой иранского направления - основного в деятельности организации.

Глава этого направления отвечает за стратегию "Моссада"в борьбе с иранской угрозой во всех ее формах, а также за руководство операциями с использованием технологических и разведывательных средств, и действует совместно с ЦАХАЛом и другими службами безопасности.

К., также долгое время на разведывательной работе, в настоящее время занимает одну из самых высоких, значительных и влиятельных должностей в "Моссаде".

Глава "Моссада" Давид Барнеа подчеркнул, что в организации существует полное равенство между женщинами и мужчинами. Женщины служат на всех оперативных должностях как в качестве бойцов, так и кураторов агентурной работы. На ключевых участках оперативной и разведывательной работы они проявляют талант, профессионализм и изобретательность. И женщинам, и мужчинам, в зависимости от уровня их навыков и способностей, открыты двери для продвижения к высшим командным должностям. "Моссаду" который находится на переднем крае работы по обеспечению безопасности государства, важно донести до женщин: для них в организации открыты безграничные возможности, и это может служить примером для других органов безопасности.

Примером тому является недавнее назначение еще двух женщин на должности заместителей начальников управлений. Х. стала заместителем начальника разведывательного управления, а А. была назначена на должность заместителя начальника отдела кадров. В настоящее время четыре женщины входят в Форум глав департаментов - высший командный орган "Моссада".

В последние годы в "Моссаде" также постоянно росло число женщин в звании, эквивалентном званию бригадного генерала. А., командир подразделения одного из технологических отделов, удостоенная Премии Израиля в области безопасности, на церемонии, состоявшейся около двух месяцев назад, сказала: «С этой почетной трибуны я призваю женщин реализовывать свой потенциал и влияние в системе безопасности, в частности в боевых и технологическх подразделениях».





Последней женщиной, которая занимала 30 лет назад самый высокий пост в "Моссаде", была заместитель главы организации Ализа Маген. С тех пор несколько женщин входили состав Форума глав департаментов, но никогда в истории организации женщины не возглавляли иранское направление и управление разведки.

На снимке: выступление А., главы подразделения технологического отдела, на церемонии вручения Премии Израиля в области безопасности.

Фото: пресс-служба министерства обороны.