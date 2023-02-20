



Впервые в истории: Израиль открыл павильон на оборонной выставке в ОАЭ

В понедельник, 20 февраля, министерство обороны Израиля впервые в истории открыло национальный павильон на оборонной выставке IDEX в Абу-Даби.



Об этом сообщает пресс-служба израильского оборонного ведомства.



Уточняется, что представителя Управления международного оборонного сотрудничества минобороны (SIBAT) возглавили делегацию израильской оборонной промышленности на мероприятии. В частности, церемонию открытия павильона возглавил глава SIBAT, бригадный генерал запаса Яир Кулас.



"Наше участие в выставке является важной вехой в углублении оборонного партнерства с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы с гордостью представляем и делимся инновационными технологиями и системами, разработанными и созданными израильской оборонной промышленностью и министерством обороны Израиля. В ходе выставки мы планируем провести несколько встреч, чтобы обсудить новые области сотрудничества с нашими партнерами в ОАЭ", - сказал Кулас.



В выставке участвуют более 30 ведущих оборонных предприятий Еврейского Государства. Они, среди прочего, представили системы ПВО, реактивные и ракетные комплексы, беспилотные воздушные системы, ИИ, электрооптические системы, технологии кибербезопасности и многое другое.