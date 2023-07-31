



Впервые в истории: БАГАЦ обсудит отмену основного закона в полном составе



Высший суд справедливости объявил о том, что слушания по петиции об отмене закона об ограничении обоснования целесообразности, одобренной во втором и третьем чтениях в Кнессете неделю назад, состоятся 12 сентября.



Слушания пройдут в полном составе коллегии из 15 верховных судей. Слушания будут проходить под председательством председателя Верховного суда Эстер Хают, и это первый случай в истории, когда в обсуждении примут участие все 15 судей БАГАЦа.



Следует отметить, что речь идет об основном законе - то есть чем-то, что должно стать конституцией Израиля.

