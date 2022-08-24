



Впервые в ЦАХАЛе: женщина возглавила дивизион ПВО "Рам"

Подполковник ЦАХАЛа Ревиталь Баразани стала первой женщиной, возглавившей 66-й дивизион ПВО "Рам". Этот дивизион может похвастаться внушительным послужным списком из 11 перехватов самолетов и вертолетов противника.



Об этом сегодня объявили в Армии обороны Израиля, сообщает Jerusalem Post.



Ревиталь Баразани начала свою службу в ЦАХАЛе еще в 2004 году в подразделении MIM-23 Hawk. Также она была командиром батареи "Железный купол".



Кроме этого, Баразани служила заместителем командира 66-го дивизиона ПВО "Рам".



"Для меня большая честь командовать "Рам", дивизионом с богатой историей и важной ролью в обеспечении воздушной защиты Израиля. Используя знания и опыт, которые я приобрела за эти годы, я вступаю в новую роль с профессиональным и оперативным влиянием и чувством ответственности", - заявила Ревиталь Баразани.



Как отмечается, Баразани замужем, у нее трое детей.