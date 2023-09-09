



Впервые с начала войны: в Киев отправился глава МИД Японии

В субботу, 9 сентября, Украину с необъявленным визитом посетит министр иностранных дел Японии Йосима Хаяси.



Информацию об этом подтвердили во внешнеполитическом ведомстве азиатской страны.



"Министр проведет в Киеве встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - сказано в сообщении.



Хаяси подтвердит приверженность введению жестких санкций против России и оказанию поддержки Украине для скорейшего прекращения войны.



Будут рассматриваться вопросы организации и проведения совместной конференции по содействию экономическому восстановлению и реконструкции инфраструктуры Украины. Более того, Хаяси как председатель встречи министров иностранных дел G7 обсудит инициативу по привлечению большего количества стран для поддержки усилий Украины в достижении справедливого и прочного мира.



В ходе визита министра будут сопровождать представители японских компаний, которые изучат потребности Украины в восстановлении и реконструкции.



Стоит отметить, что Йосима Хаяси прибудет в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России.