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Впервые с начала войны: в Киев отправился глава МИД Японии
09.09.2023 09:14 Алина Груднева

Впервые с начала войны: в Киев отправился глава МИД Японии

В субботу, 9 сентября, Украину с необъявленным визитом посетит министр иностранных дел Японии Йосима Хаяси.

Информацию об этом подтвердили во внешнеполитическом ведомстве азиатской страны.

"Министр проведет в Киеве встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - сказано в сообщении.

Хаяси подтвердит приверженность введению жестких санкций против России и оказанию поддержки Украине для скорейшего прекращения войны. 

Будут рассматриваться вопросы организации и проведения совместной конференции по содействию экономическому восстановлению и реконструкции инфраструктуры Украины. Более того, Хаяси как председатель встречи министров иностранных дел G7 обсудит инициативу по привлечению большего количества стран для поддержки усилий Украины в достижении справедливого и прочного мира.

В ходе визита министра будут сопровождать представители японских компаний, которые изучат потребности Украины в восстановлении и реконструкции.

Стоит отметить, что Йосима Хаяси прибудет в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России.

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