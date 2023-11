Впервые после возобновления мира: принц Салман пожал руку президенту Ирана

Впервые после восстановления дипломатический отношений кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман приветствовал президента Ирана Ибрагима Раиси в Эр-Рияде.



Стороны обменялись рукопожатиями во время встречи.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Раиси прибыл в Эр-Рияд утром, 11 ноября, чтобы принять участие во внеочередном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).Также в Эр-Рияд уже прибыл король Иордании Абдалла II.



#BREAKING: #Iranian President Ebrahim Raisi arrives in #Riyadh to participate in the Arab-Islamic Summit on #Gaza https://t.co/ugqGuJ89WI #قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية pic.twitter.com/EeWqzSGBJZ