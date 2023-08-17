



Впервые после восстановления отношений: глава МИД Ирана прибыл в Эр-Рияд

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 17 августа отправился в Эр-Рияд.



Это его первый официальный визит в Саудовскую Аравию после восстановления отношений между двумя странами.



"Министр прибыл в Эр-Рияд в рамках однодневной поездки. Его встретил в аэропорту заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии", — сообщает официальное информационное агентство IRNA.



В ходе его поездки будут обсуждаться двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы. Ожидается, что глава иранского внешнеполитического ведомства встретится с коллегой и другими официальными лицами.