Новости » Политика
Впервые после восстановления отношений: глава МИД Ирана прибыл в Эр-Рияд
17.08.2023 15:29 Алина Груднева

Впервые после восстановления отношений: глава МИД Ирана прибыл в Эр-Рияд

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 17 августа отправился в Эр-Рияд.

Это его первый официальный визит в Саудовскую Аравию после восстановления отношений между двумя странами.

"Министр прибыл в Эр-Рияд в рамках однодневной поездки. Его встретил в аэропорту заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии", — сообщает официальное информационное агентство IRNA.

В ходе его поездки будут обсуждаться двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы. Ожидается, что глава иранского внешнеполитического ведомства встретится с коллегой и другими официальными лицами.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы