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Впервые: на военной базе в Израиле открыт полицейский участок
12.12.2022 19:46 Ольга Белозерова

Впервые: на военной базе в Израиле открыт полицейский участок

Впервые в истории на военной базе на юге Израиля открылся полицейский участок. 

Как сообщает Ynet, этот шаг представляет собой новый уровень сотрудничества между вооруженными силами и полицией. Новый полицейский участок расположен на военной тренировочной базе недалеко от кибуца Цеелим, где в 2020 году произошла кража военной техники.

Перед новым полицейским участком будет поставлена ​​задача обеспечить соблюдение законов на базе в попытке остановить растущее явление кражи военной техники. Отделение будет координировать свою деятельность с МАГАВ. 

На данный момент в отделении находится только один сотрудник полиции. Но в будущем ожидается, что отделение станет полноценным полицейским участком.

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