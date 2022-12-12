



Впервые: на военной базе в Израиле открыт полицейский участок

Впервые в истории на военной базе на юге Израиля открылся полицейский участок.



Как сообщает Ynet, этот шаг представляет собой новый уровень сотрудничества между вооруженными силами и полицией. Новый полицейский участок расположен на военной тренировочной базе недалеко от кибуца Цеелим, где в 2020 году произошла кража военной техники.



Перед новым полицейским участком будет поставлена ​​задача обеспечить соблюдение законов на базе в попытке остановить растущее явление кражи военной техники. Отделение будет координировать свою деятельность с МАГАВ.



На данный момент в отделении находится только один сотрудник полиции. Но в будущем ожидается, что отделение станет полноценным полицейским участком.