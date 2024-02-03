



Впервые ирландская националистка возглавила правительство Северной Ирландии

В субботу, 3 февраля ирландская националистка вошла в историю, став первым министром Северной Ирландии.



Вице-президент Sinn Fein Мишель О'Нил была назначена первым министром в правительстве, которое по условиям мирного соглашения Страстной пятницы 1998 года делит власть между двумя основными общинами Северной Ирландии - британскими юнионистами, которые хотят остаться в составе Великобритании, и ирландскими националистами, стремящимися к объединению с Ирландией. Северная Ирландия была образована как юнионистская часть Великобритании с протестантским большинством в 1921 году после обретения Ирландской Республикой независимости.



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"Дни гражданства второго сорта давно прошли. Сегодняшний день подтверждает, что они никогда не вернутся", - сказала О'Нил. "Как ирландский республиканец, я обещаю сотрудничество и искренние честные усилия с теми коллегами, которые являются британцами, придерживаются юнионистских традиций и дорожат Союзом. Это собрание для всех - католиков, протестантов и инакомыслящих".



Ни одна из сторон не может управлять страной без согласия другой. За последние два года работа правительства сократилась после того, как Демократическая юнионистская партия вышла из парламента в знак протеста против торговых вопросов, связанных с Brexit.



О'Нил разделит власть с заместителем первого министра Эммой Литтл-Пенгелли из DUP. Они будут равны, но О'Нил, чья партия получила больше мест в Ассамблее Северной Ирландии на выборах 2022 года, будет иметь более весомый вес.

