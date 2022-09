Впервые: глава МИД ОАЭ посетил Яд Вашем

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла ибн Заид Аль Нахайян посетил Яд Вашем.

Это первый официальный визит высокопоставленного дипломата из Эмиратов в национальный мемориал Холокоста.

После экскурсии по комплексу он возложил венок в Зале памяти.

"Я здесь сегодня, чтобы напомнить себе об уроках, которые преподает нам история, и о большой ответственности, лежащей на нас — действовать терпимо для построения нашего общества", — написал он в гостевой книге.

По словам главы МИД ОАЭ, необходимо сделать смелый шаг и построить мост истинного мира для грядущих поколений.

Das ist historisch: Der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, S.H. Scheich @ABZayed, besuchte heute die Holocaust-Gedenkstätte @yadvashem in Jerusalem und legte in Gedenken an die 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden einen Kranz nieder.pic.twitter.com/yaC2OymE1c