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Впервые: глава МИД ОАЭ посетил Яд Вашем | Фото: Kobi Gideon (GPO)
15.09.2022 17:06 Алина Груднева

Впервые: глава МИД ОАЭ посетил Яд Вашем

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла ибн Заид Аль Нахайян посетил Яд Вашем.

 
Это первый официальный визит высокопоставленного дипломата из Эмиратов в национальный мемориал Холокоста.
 
После экскурсии по комплексу он возложил венок в Зале памяти.
 
"Я здесь сегодня, чтобы напомнить себе об уроках, которые преподает нам история, и о большой ответственности, лежащей на нас — действовать терпимо для построения нашего общества", — написал он в гостевой книге. 
 
По словам главы МИД ОАЭ, необходимо сделать смелый шаг и построить мост истинного мира для грядущих поколений.
 
Напомним, что шейх находится в Израиле с официальным визитом в Израиле в рамках второй годовщины подписания Соглашений Авраама. 
 
15 сентября президент Израиля Ицхак Герцог и первая леди устроили официальный обед в резиденции в Иерусалиме в честь министра.

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