



Впервые арабский житель Иерусалима будет баллотироваться на пост мэра

Впервые в истории Иерусалима, по крайней мере, с 1967 года, арабский житель города намерен баллотироваться на пост мэра, а в городской совет - по независимому списку, сообщает Walla.co.il.



На предыдущих муниципальных выборах явка избирателей среди арабских жителей Восточного Иерусалима составила менее одного процента, и новый кандидат намерен изменить эту ситуацию.



Кандидат - адвокат Валид Абу Тайя - 62-летний житель Бейт-Сафафы на юге Иерусалима.



"Я думал об этом с апреля прошлого года, - сказал Абу Тайя, который ранее работал чиновником в министерстве финансов и адвокатом. - За последние несколько лет я представлял интересы многих клиентов из Восточного Иерусалима по вопросам планирования и строительства. Я видел, что несправедливость, допущенная по отношению к жителям, позорна. Люди платят очень высокие налоги и не получают того, что им причитается".



Абу Тайя добавил: "Я подумал о том, что люди живут здесь уже 50 лет, но их никто не видит. Даже когда причиняется ущерб, никто их не прикрывает". Он описал арабское население Восточного Иерусалима как "людей без матери и отца" и сказал, что это одна из причин, по которой он решил участвовать в выборах.

