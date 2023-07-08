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Возвращение защитников "Азовстали": в РФ возмутились решением Турции
08.07.2023 19:43 Алина Груднева

Возвращение защитников "Азовстали": в РФ возмутились решением Турции

Россия обвиняет Анкару в нарушении договоренностей в отношении защитников "Азовстали".

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, прокомментировав возвращение украинских военных из Турции домой.

"По условиям договоренностей они должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта", - сказал Песков.

Он также пожаловался, что Москву никто не поставил в известность о том, что защитники "Азовстали" возвращаются домой.

Напомним, 8 июля домой к своим близким вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским из Турции возвращаются: Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега.

 

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