



Возвращение защитников "Азовстали": в РФ возмутились решением Турции

Россия обвиняет Анкару в нарушении договоренностей в отношении защитников "Азовстали".



Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, прокомментировав возвращение украинских военных из Турции домой.



"По условиям договоренностей они должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта", - сказал Песков.



Он также пожаловался, что Москву никто не поставил в известность о том, что защитники "Азовстали" возвращаются домой.



Напомним, 8 июля домой к своим близким вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским из Турции возвращаются: Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега.



