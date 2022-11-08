Возвращение Ксении Собчак в Россию - дело государственной безопасности
"Политолог" Сергей Марков объяснил, почему для безопасности страны было важно возвращение Ксении Собчак в Россию.
Марков рассказал, что СБУ собиралась арестовать Собчак в Прибалтике.
"Возвращение Ксении Собчак в Россию, оказывается, было даже делом государственной безопасности", — сообщил Марков
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Он отметил, что в застенках СБУ "журналистка под пытками непременно бы выдала ценную информацию о личном окружении Владимира Путина".
"А СБУ и британская разведка потом использовали бы эту информацию для подготовки покушения на Путина и подготовки государственного переворота в России. Вот от этого и вернули Собчак и спасли от пыток СБУ", говорит Марков