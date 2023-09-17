



Возрождение СССР: в Госдуме РФ предложили вернуть все территории силой

В российскую Госдуму внесли очередной скандальный законопроект. Автор законопроекта депутат от партии "Единая Россия" Евгений Федоров считает, что Россия и есть Советский Союз. Поэтому РФ вправе воевать со всеми бывшими республиками, чтобы вернуться к границам 1991 года.



Депутат-единорос Федоров аргументировал свою позицию тем, что на территории независимых стран, в прошлом входивших в состав СССР, все время происходят различные конфликты. Поэтому "логично" вернуть их обратно под контроль Москвы, даже если России придется сражаться с каждой из этих стран.



Федоров заявил, что республики вышли из СССР "незаконно", и потому Россия якобы имеет право вернуть их обратно. Нынешнее вторжение в Украину, по словам Федорова, – начало такого возвращения. По его мнению, бывшие республики Союза конфликтовали с РФ и будут конфликтовать в дальнейшем.



"Вся территория СССР нестабильна. Вокруг военные действия. История с Украиной - это уже сотая. До этого был Таджикистан, Приднестровье, Грузия, и многое другое. Это означает, что нарушение закона 90-91 годов породило постоянные конфликты. Чтобы их прекратить, нам придется вернуться в основу – к позиции закона", - сказал Федоров.



Также, по его словам, есть претензии к Литве: она, по мнению депутата Госдумы, не должна быть членом НАТО, а вопросами восстановления границ должны заниматься специальные юристы, а постановление о независимости Литвы должно быть упразднено, как "нарушающее Конституцию СССР".