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Возобновляемые источники не помогут выйти из энергокризиса — депутат Бундестага
11.03.2023 10:34 Евгения Маркова

Возобновляемые источники не помогут выйти из энергокризиса — депутат Бундестага

Необходимо найти решение для снижения цен на энергоресурсы в краткосрочной перспективе. Анонсированный подход к развитию возобновляемых источников получения энергии не поможет справиться с вызовом, ни за ближайшие месяцы, ни даже годы. Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат немецкого Бундестага от Социал-демократической партии, член комитета по обороне Кристиан Клинк.

"Меры, анонсированные и реализуемые немецким правительством, не помогут снизить цены на энергетические ресурсы в краткосрочной перспективе. Если говорить о возобновляемых источниках – это не решение ни на ближайшие месяцы, ни, вероятно, даже годы. Необходимо решение для снижения цен не ближайшую перспективу», — заявил он.

В Центре оборонных реформ опубликовали исследование, согласно которому причиной высоких цен на энергоносители является искусственное ограничение добычи нефти странами членами ОПЕК+, а не российская агрессия против Украины, как принято считать. В соответствии с выводами аналитиков, такие действия являются международным картельным сговором, запрет которого является единственным доступным инструментом для снижения высоких цен на энергоносители и лишения РФ нефтегазовых доходов для ведения агрессивной войны.

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