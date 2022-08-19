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Возмущение в Ликуде из-за тайных встреч политиков в Рамалле
19.08.2022 21:41 Алина Груднева

Возмущение в Ликуде из-за тайных встреч политиков в Рамалле

В Ликуде прокомментировали публикацию 12 канала относительно тайных встреч лидеров арабских партий с главой палестинской разведки в Рамалле.

 
"Публикация о возможном вмешательстве Палестинской автономии в выборы в Израиле с целью помешать переизбранию Биньямина Нетаниягу является политической атакой", - сказано в заявлении.
 
В Ликуде пообещали обратиться в ШАБАК и полицию по этому поводу.
 
"Требуем всестороннего расследования этого серьезного происшествия и в отношении причастных к нему лиц", - сказано в заявлении.

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