



Возможный сдвиг в нейтралитете Израиля в войне России и Украины – анализ

Израильское судно, отплывшее из Ашдода, первым прорвало российскую военно-морскую блокаду в Черном море и зашло в украинский порт после того, как присоединилось к международному осуждению России за фактическое эмбарго мировых запасов продовольствия.



Несмотря на попытки Израиля соблюдать нейтралитет в связи с российским вторжением в Украину и его продолжающийся отказ предоставить Киеву оружие, Иерусалим в конце прошлой недели решил присоединиться к международной инициативе против “продовольственного шантажа” Москвы. Об этом пишет портал Ynet.



Госсекретарь США Энтони Блинкен резко обрушился на Россию в Совете безопасности ООН за отказ от сделки, позволяющей Украине перевозить зерно через Черное море. По его словам, это “нападение на мировые запасы продовольствия” – с тех пор, как Россия нарушила ”зерновое” соглашение, цены на зерно во всем мире выросли более чем на 8%.



Судно Ams 1, вышедшее из порта Ашдод и идентифицированное как израильское, успешно пришвартовалось к зерновому складу Украины и первым прорвало морскую блокаду России в Черном море. Россия угрожала рассматривать любое судно, стоящее в украинских портах, как перевозящее оружие, но Ams1 не скрывал своего конечного пункта назначения и пересек Черное море в сопровождении самолетов НАТО.



По словам издания, “вернувшись к власти в начале этого года, премьер-министр Биньямин Нетаниягу избегает осуждения России за вторжение в соседнюю страну. В интервью международным СМИ Нетаниягу объясняет это “сложными отношениями” между Иерусалимом и Москвой и тем, что в интересах Израиля избегать открытого конфликта с российским руководством, который может негативно сказаться на борьбе с иранской оккупацией в Сирии”.



“Нынешнее правительство Израиля избегает занимать какую-либо сторону на международных форумах и сопротивляется любому давлению со стороны Запада и особенно Соединенных Штатов с целью поставить Украине системы противоракетной обороны”, – пишет портал Ynet. “Тем не менее, Израиль присоединился к осуждению срыва поставок продовольствия, в котором явно упоминается последний шаг России”.



“Израиль обеспокоен потенциальными последствиями для продовольственной безопасности и цен, если соглашение о транспортировке украинского зерна через Черное море не будет продлено, и призывает Россию согласиться на продление соглашения в интересах стран Ближнего Востока, Африки и других”, – говорится в заявлении Израиля.

