



Вожди протеста требуют от Байдена обращаться с Израилем как с апартеидом в ЮАР



Бывший глава ШАБАК Ами Аялон и глава офиса Эхуда Барака, адвокат Гилад Шер вместе с предпринимателем Орни Петрушкой опубликовали колонку на английском языке, в которой призвали администрацию Байдена вмешаться в действия правительства в Израиле, сделав акцент на правовой революции. "Израиль находится на грани диктатуры, мы должны бороться за свою свободу, но мы не можем сделать это в одиночку", - пишут они.



"Израиль находится на грани диктатуры", - написали эти трое в своей острой колонке на сайте политических новостей "The Hill", который обращается к вашингтонским политическим кругам. "Мы должны бороться за наши свободы и будущее Израиля, но мы не можем сделать это в одиночку. Нам нужна помощь наших друзей, в первую очередь США". Президент Джо Байден, который, безусловно, любит Израиль, на этот раз должен проявить жесткую любовь".



И в чем же заключается эта жесткая любовь? Все трое, в свою очередь, заявили, что американское давление должно быть подобно тому, что было сделано в свое время с режимом апартеида в ЮАР. "Мы помним встречу с де Клерком, бывшим лидером ЮАР, который объяснил, что заставило его отказаться от апартеида. Он сказал, что это было сочетание международного давления с восстанием изнутри. Несмотря на различия между этими двумя случаями, мы опасаемся, что подобное должно произойти и в Израиле", - пишут они.



По их словам, "израильтяне, и Нетаниягу в частности, должны усвоить последствия вступления на путь, резко отклоняющийся от ценностей, которые мы разделяем с США, и администрация Байдена должна ясно дать это понять. То же самое должны сделать и члены Конгресса". Они добавили, что "для того чтобы иметь особые отношения, основанные на общих ценностях, необходимо действительно разделять ценности".



Авторы колонки подробно остановились на опасностях, которые таит в себе их взгляд на правовую революцию, и подчеркнули, что она позволит премьер-министру Биньямину Нетаниягу "контролировать все три ветви власти". По их мнению, "она отражает вульгарную концепцию демократии, которая приравнивается к тирании большинства, что совершенно не согласуется с американской системой сдержек и противовесов".