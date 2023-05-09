



Воздушную часть парада в Москве отменили в последний момент

Воздушная часть парада 9 мая в Москве была отменена, сообщили государственные российские СМИ.



Сообщается, что российские СМИ сообщили об этом непосредственно во время трансляции с Красной площади.



После проезда техники и выступления военного оркестра диктор заявил, что парад окончен.



Он длился около 45 минут и прошел без воздушной части - и об ее отмене заранее не сообщалось.



Во время парада по Красной площади, по данным росСМИ, проехали советские танки Т-34 и Т-85, ракетные комплексы “Ярс”, С-400 и “Искандер-М”.

