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Воздушную часть парада в Москве отменили в последний момент
09.05.2023 12:17 Ирина Демьянова

Воздушную часть парада в Москве отменили в последний момент

Воздушная часть парада 9 мая в Москве была отменена, сообщили государственные российские СМИ.

Сообщается, что российские СМИ сообщили об этом непосредственно во время трансляции с Красной площади.

После проезда техники и выступления военного оркестра диктор заявил, что парад окончен.

Он длился около 45 минут и прошел без воздушной части - и об ее отмене заранее не сообщалось. 

Во время парада по Красной площади, по данным росСМИ, проехали советские танки Т-34 и Т-85, ракетные комплексы “Ярс”, С-400 и “Искандер-М”.
 

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