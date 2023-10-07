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Воздерживаться от насилия: Управление по палестинским делам США удалило твит
07.10.2023 14:53 Наталья Богинская

Воздерживаться от насилия: Управление по палестинским делам США удалило твит

Управление США по палестинским делам удалило из своего аккаунта X пост, в котором содержался призыв к израильтянам “воздерживаться от насилия и ответных атак” в ответ на нападение ХАМАС на Израиль.

В сообщении на X было написано: “Мы однозначно осуждаем нападение террористов Хамаса и связанные с ним человеческие жертвы. Мы призываем все стороны воздерживаться от насилия и ответных атак. Террор и насилие ничего не решают”.

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