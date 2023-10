Воздерживаться от насилия: Управление по палестинским делам США удалило твит

Управление США по палестинским делам удалило из своего аккаунта X пост, в котором содержался призыв к израильтянам “воздерживаться от насилия и ответных атак” в ответ на нападение ХАМАС на Израиль.



В сообщении на X было написано: “Мы однозначно осуждаем нападение террористов Хамаса и связанные с ним человеческие жертвы. Мы призываем все стороны воздерживаться от насилия и ответных атак. Террор и насилие ничего не решают”.

Deleted, but the internet is forever. https://t.co/Y8uYJC0t3d pic.twitter.com/jzPOHIyXED