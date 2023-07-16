



Возбуждено 89 дел участников протестов - ни одному не предъявлено обвинение



Полиция передала в суд 89 дел, возбужденных в ходе акций протеста против реформы, но ни одно из них не дошло до предъявления обвинения, сообщает канал КАН.



Половина дел была возбуждена по фактам нападения на полицейских, остальные касались незаконных демонстраций, бросания камней и насилия.



По мнению издания, причиной того, что обвинительное заключение пока не предъявлено, является оценка прокуратурой необходимости выработки комплексной политики рассмотрения всех дел о протестах как способа извлечения уроков из демонстраций эфиопских олим и демонстраций периода размежевания.