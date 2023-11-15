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ВОЗ: больницы нужно защищать, даже если это - логово террора
15.11.2023 17:54 Алина Груднева

ВОЗ: больницы нужно защищать, даже если это - логово террора

Больницы должны быть защищены, даже если они используются для террористической деятельности.

Такое мнение выразил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, комментируя операцию ЦАХАЛа в больнице "Шифа" в Газе, которую он считает "совершенно неприемлемой".

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"Пациенты и медперсонал должны быть защищены, даже если больницы используются в военных целях. Больницы – это не поле боя. Защита новорожденных, пациентов, персонала и гражданских лиц превосходит все другие проблемы", - сказал он. 

По словам главы ВОЗ, сейчас изучается возможность эвакуации пациентов и персонала из больницы "Шифа".

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