



ВОЗ: больницы нужно защищать, даже если это - логово террора

Больницы должны быть защищены, даже если они используются для террористической деятельности.



Такое мнение выразил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, комментируя операцию ЦАХАЛа в больнице "Шифа" в Газе, которую он считает "совершенно неприемлемой".



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"Пациенты и медперсонал должны быть защищены, даже если больницы используются в военных целях. Больницы – это не поле боя. Защита новорожденных, пациентов, персонала и гражданских лиц превосходит все другие проблемы", - сказал он.



По словам главы ВОЗ, сейчас изучается возможность эвакуации пациентов и персонала из больницы "Шифа".