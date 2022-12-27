



Посол Израиля в Турции вручит верительные грамоты Эрдогану

Посол Израиля в Анкаре Ирит Лиллиан во вторник вручит верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, заняв пост, который пустовал более четырех лет.



Ирит Лиллиан, сыгравшая ключевую роль в израильско-турецком примирении, была временным поверенным в делах Израиля в Анкаре с февраля 2021 года, в течение которого обе стороны медленно, но неуклонно двигались к восстановлению полных дипломатических отношений.



В мае 2018 года Турция отозвала своего посла и попросила посланника Израиля уйти в знак протеста против реакции Израиля на насильственные беспорядки на границе с Газой, в результате которых были убиты десятки палестинцев. В августе этого года Израиль и Турция объявили о полном возобновлении дипломатических отношений после двух лет медленного примирения.



“Мы выходим на правильные, позитивные двусторонние отношения, которые имеют широкий спектр деятельности, но мы знаем, что есть моменты, по которым мы не согласны”, – сказала Лилиан, которая ранее работала послом Израиля в Болгарии и Австралии. “Мы знаем, что у нас не будет идеального “брака”.



Новый посол Турции в Израиле Сакир Озкан Торунлар в начале месяца вручил копию своей верительной грамоты в Иерусалиме, что позволило ему приступить к работе. Ожидается, что он представит оригинал президенту Исааку Херцогу 11 января, после чего он сможет официально вступить в должность.

В письме, представленном Торунларом, Эрдоган подчеркнул свое желание “поддерживать и укреплять отношения дружбы, которые благополучно существуют между Турецкой Республикой и Государством Израиль”.



Эрдоган стремится разморозить отношения с Израилем и другими региональными соперниками, чтобы уменьшить растущую политическую и экономическую изоляцию Турции.