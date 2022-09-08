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Воссоединение семей: Южная Корея предложила переговоры КНДР
08.09.2022 08:54 Ольга Белозерова

Воссоединение семей: Южная Корея предложила переговоры КНДР

Южная Корея предложила Северной Корее провести переговоры, чтобы обсудить воссоединение семей, разлученных Корейской войной 1950-53-х годов, сообщает Jerusalem Post.

Предложение поступило за несколько дней до праздника благодарения Чхусок, когда корейцы обычно едут на родину для встречи с родственниками.

Министр объединения Квон Ён Се призвал к быстрому и положительному ответу, заявив, что Сеул учтет предпочтения Пхеньяна при определении даты, места, повестки дня и формата переговоров. 

"Мы надеемся, что ответственные должностные лица двух сторон встретятся лично как можно скорее для откровенного обсуждения гуманитарных вопросов, включая проблему разлученных семей", - заявил министр.

Министр отметил, что даже если Северная Корея ответит отказом, Южная Корея будет "постоянно вносить предложения". 

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