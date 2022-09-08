



Воссоединение семей: Южная Корея предложила переговоры КНДР

Южная Корея предложила Северной Корее провести переговоры, чтобы обсудить воссоединение семей, разлученных Корейской войной 1950-53-х годов, сообщает Jerusalem Post.



Предложение поступило за несколько дней до праздника благодарения Чхусок, когда корейцы обычно едут на родину для встречи с родственниками.



Министр объединения Квон Ён Се призвал к быстрому и положительному ответу, заявив, что Сеул учтет предпочтения Пхеньяна при определении даты, места, повестки дня и формата переговоров.



"Мы надеемся, что ответственные должностные лица двух сторон встретятся лично как можно скорее для откровенного обсуждения гуманитарных вопросов, включая проблему разлученных семей", - заявил министр.



Министр отметил, что даже если Северная Корея ответит отказом, Южная Корея будет "постоянно вносить предложения".