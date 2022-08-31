



Воспитательницы детсадов о соглашении с минфином: нас использовали и забыли



Воспитательницы детских садов Израиля “шокированы” и “возмущены” тем, что глава Гистадрута учителей Яфа Бен-Давид не учла их интересов при заключении договора с минфином.



Представитель профсоюза работников детсадов заявила: “Мы шокированы. Они нас использовали и выкинули. Воспитательницы брошены на произвол судьбы. Воспитанники детсадов брошены на произвол судьбы. Забудьте о детях в детских садах. Наша борьба только начинается”.







