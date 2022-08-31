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Воспитательницы детсадов о соглашении с минфином: нас использовали и забыли
31.08.2022 12:01 Аркадий Бочаровский

Воспитательницы детсадов о соглашении с минфином: нас использовали и забыли


Воспитательницы детских садов Израиля “шокированы” и “возмущены” тем, что глава Гистадрута учителей Яфа Бен-Давид не учла их интересов при заключении договора с минфином.

Представитель профсоюза работников детсадов заявила: “Мы шокированы. Они нас использовали и выкинули. Воспитательницы брошены на произвол судьбы. Воспитанники детсадов брошены на произвол судьбы. Забудьте о детях в детских садах. Наша борьба только начинается”.



 

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