



Восьмой пакет санкций против РФ: будет ли там ограничение цен на нефть

Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк раскрыл некоторые подробности готовящегося восьмого пакета санкций ЕС против РФ.



По информации журналиста, новый пакет санкций, вероятно, не будет включать ограничение цен на нефть.



Как сообщил Йозвяк, в пакет войдут санкции касательно химикатов, машин, сталелитейной продукции. Также в санкционный список включат ряд лиц, причастных к проведению "референдумов" на захваченных россиянами территориях Украины, пишет УНИАН.



