



Восемь войн и мирных соглашений, которые возможны в 2023 году на Ближнем Востоке

Первые дни нового года уже продемонстрировали, что возможность более широкого конфликта и эскалации на Ближнем Востоке вызывает вполне реальную озабоченность.



Например, авиаудар по международному аэропорту Дамаска показывает, что Иран продолжит попытки закрепиться в Сирии в следующем году. Кроме того, решение израильского политика посетить Храмовую гору выглядит как потенциально провокационное решение, которое могло привести к всплеску напряженности.



Вот список некоторых потенциальных конфликтов, которые могут вспыхнуть, и мирных соглашений, которые могут быть подписаны в этом году.



Очередной конфликт Израиля с ХАМАС и Исламским джихадом

ХАМАС может попытаться дестабилизировать ситуацию в Иудее и Самарии, чтобы усугубить кризис. У ПИД достаточно ресурсов в Дженине и других местах. Постоянные попытки израильских сил безопасности сдерживать эти угрозы важны, но они всегда могут выйти за пределы возможного.



Нарушение палестинского контроля, рост насилия в Иудее и Самарии

В прошлом году наблюдался массовый рост насилия на Западном берегу. Хотя большая часть инцидентов произошла в ходе столкновений между ЦАХАЛом и террористическими группами и вооруженными бандами в Дженине и Шхеме, возможно, что Палестинская администрация и ее стареющее руководство теряют свою власть. Это означает, что предприимчивые молодые люди, имеющие доступ к нелегальному оружию, могут бросить вызов властям.

Иордания, недовольная предполагаемыми изменениями в статус-кво в Иерусалиме, также может попытаться сыграть свою роль, обострив напряженность.

Нормализация с Саудовской Аравией

Намеки на соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией появлялись с тех пор, как были подписаны соглашения Авраама. Эр-Рияд поддержал мирные соглашения с Бахрейном и ОАЭ. Это означает, что у Израиля и Саудовской Аравии есть возможности для совместной работы по многим вопросам в будущем.



Турецко-сирийское примирение при поддержке Москвы

Сделка между Турцией и сирийским режимом может быть в разработке.

Недавние встречи в Москве между официальными лицами двух государств показывают, что дело движется в этом направлении.

Основные цели Анкары сегодня в Сирии — возвращение арабских беженцев из Турции и разгром курдских сил в Сирии. Турция может получить поддержку от России за счет дополнительных сделок в области энергетики или оружия и прийти к какому-то соглашению с Сирией, в котором режим соглашается подавить YPG. Это может спровоцировать новое турецкое вторжение, но также может привести к дестабилизации восточной Сирии.



Йемен и Ливия

Йемен и Ливия находятся в разгаре гражданских конфликтов, где временные соглашения или прекращение огня уменьшили конфликт в прошлом году. В Йемене Иран поддерживает хуситов, которые борются с поддерживаемым Саудовской Аравией правительством.

В то же время Иран намекнул, что хочет использовать Йемен как платформу для угроз Израилю.



Напряженность между Турцией и Грецией

Турция уже много лет угрожает Греции вторжением и вооруженным конфликтом. Некоторые считают это просто пропагандой Анкары, использующей антигреческие настроения для получения голосов в пользу правящей партии ПСР.

Обе страны являются членами НАТО, и крайне необычно для членов НАТО разжигать войны внутри альянса из-за выборов. Угрозы со стороны Турции в последние годы возросли, включая вторжения турецких самолетов.

С другой стороны, Турция работала над восстановлением связей с Израилем, вероятно, пытаясь использовать эти связи для сокращения энергетических сделок между Израилем, Грецией и Кипром и пытаясь перенаправить израильскую торговлю через Турцию, чтобы сделать Израиль зависимым от Анкары в развитии энергетики.

С возвращением Нетаниягу к власти неясно, добьется ли Анкара такого же успеха, поощряя отношения с Израилем и используя произраильские голоса для лоббирования Анкары. Таким образом, Анкара может почувствовать, что возвращение к напряженности в отношениях с Грецией и даже с Израилем может принести пользу Турции.



Азербайджан и Армения

После войны 2020 года между Азербайджаном и Арменией армяне в Нагорном Карабахе столкнулись с усиливающейся осадой. Армянское меньшинство в этом регионе представляет собой древнюю общину, но из-за решений советских времен эти люди оказались на спорной территории, на которую претендует Азербайджан. После войны 2020 года у армянской общины осталась только одна дорога, соединяющая ее с Арменией.

Протестующие националисты в Баку оккупировали дорогу и мешают жителям Нагорного Карабаха вести нормальную повседневную жизнь. Баку утверждает, что он просто претендует на свою территорию, а эти протестующие - защитники окружающей среды, обеспокоенные добычей полезных ископаемых в этом районе.

Россия, которая должна гарантировать мир, на самом деле раздувает пламя конфликта , как и Турция.

Возможно, усиление давления на Нагорный Карабах может привести к еще большему конфликту или вынудит людей бежать. Армения изолирована и бедна, и у ее армии нет ресурсов, чтобы противостоять еще одному крупному конфликту с Азербайджаном.



Напряженность между Россией, Ираном и США в Сирии

Россия имеет дело с последствиями своей войны в Украине. Вполне вероятно, что это может отвлечь ее внимание от Сирии, что предоставит Ирану возможность перебросить средства ПВО в Сирию или сделает возможным новое турецкое вторжение, чтобы подорвать поддержку США на востоке страны.

Это также может создать потенциальную напряженность в отношениях с Израилем. Новое правительство Нетаниягу, которое хочет уменьшить напряженность в отношениях с Москвой, может оказаться в центре махинаций России, Ирана и Турции.

