



Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

К введенному против Беларуси Евросоюзом новому пакету санкций присоединились восемь государств.



Как сообщила пресс-служба Совета Европы, к ограничительным мерам присоединились "страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, являющиеся членами Европейской экономической зоны".



"Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета Европы. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - отмечается в сообщении.



Напомним, что 3 августа ЕС расширил санкции в отношении Беларуси, введя ограничительные меры против трех белорусских предприятий и 38 граждан.



Так, санкции были введены в отношении концерна "Белнефтехим", открытых акционерных обществ "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" и "Минский электротехнический завод", а также в отношении 38 белорусских граждан - судей, прокуроров, руководителей и сотрудников пенитенциарных учреждений, сотрудников государственных СМИ. Ограничения включают торговые и финансовые меры.



15 августа к этим санкциям присоединилась Швейцария.