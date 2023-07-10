



Воротилы израильского бизнеса не смогли договориться как "остановить страну"



12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что“лидеры израильского бизнеса” и менеджеры маркетинговых сетей провели ночное совещание, посвященное противодействию правовой реформе



Они пытались оказать давление на Гистадрут, чтобы завтра, 11 июля остановить работу экономики. Некоторые из высокопоставленных чиновников встретились с председателем информационного отдела организации - но пока Гистадрут отказывается присоединиться к забастовке. На данном этапе “лидеры бизнеса” не смогли договориться о забастовке даже между собой.



По окончании встречи они опубликовали заявление, в котором "бизнес-форум, состоящий из руководителей крупнейших компаний, в которых занято большинство работников израильской экономики, и представляющий все оттенки политического спектра, призывает премьер-министра откликнуться на призыв президента и не продвигать одностороннее законодательство без широкого согласия, а также вернуться к дискуссиям для достижения консенсуса по вопросу разумности".



Во встрече “лидеров” приняли участие генеральный директор Fox Group Харель Визель, председатель и владелица компании Melisron Лиора Офер, председатель совета директоров компании Tidhar Гиль Гева, председатель совета директоров компании "Тнува" Хаим Гавриэли, генеральный директор группы "Азриэли" Эяль Хенкин, генеральный директор компании Big Хай Галис, владелец сети гостиниц Fattal Давид Фатталь, руководители банков - в том числе генеральный директор банка "Апоалим" Дов Котлер, генеральный директор банка "Мизрахи" Моше Ларри, генеральный директор банка "Бенлеуми" Смадар Цадик, генеральный директор банка "Дисконт" Ави Леви, генеральный директор компании Cal Луи Халеви, председатель Harel Insurance Мишель Сибони, председатель Super Pharm Леон Кофлер, генеральный директор Facebook в Израиле и многие другие.

