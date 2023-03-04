



Воротилы хайтека предупредили Ярива Левина о "фатальном ущербе экономике"



Министр юстиции Ярив Левин встретился с высокопоставленными представителями индустрии высоких технологий, которые предупредили его о последствиях правовой революции: "фатальный ущерб для экономики".



Министр юстиции прибыл в дом бизнесмена Шломо Дебрата и встретился с группой руководителей индустрии высоких технологий, включая генерального директора Facebook, президента Wix и генерального директора Fiverr. "Хай-тек - это десятилетиями создававшееся сионистское предприятие, которое может деградировать до низшей точки, из которой не будет возврата", - заявила группа..





На встрече с Левиным они не стали вдаваться в подробности правовой реформы, но представили ему экономические риски и ее последствия для израильской экономики. Ранее пресса сообщала о том, что та же группа хайтекистов также встречалась с президентом страны и высокопоставленными представителями оппозиции.



Они говорят: "В последние недели каждый из нас участвовал в длинной серии встреч с общественными деятелями, политиками, членами Кнессета и министрами со всех концов политического спектра. Мы проводили эти встречи исключительно от своего имени, как частные лица, и их цель всегда была одна: подробно объяснить ожидаемый ущерб, который может быть нанесен отрасли высоких технологий в Израиле, экономике Израиля и народу Израиля в целом в результате законодательного процесса, возглавляемого правительством."



Они также сказали: "Хай-тек - это десятилетиями создававшееся сионистское предприятие, которое может ухудшиться до низшей точки, из которой не будет возврата. Повреждение хай-тека означает уничтожение невообразимых ценностей, и поскольку хищнический законодательный процесс продолжает продвигаться, протест хай-тека будет продолжаться и мы будем делать все возможное, чтобы остановить его. Мы будем продолжать и работать над тем, чтобы довести до сведения всех, кто хочет с нами встретиться, масштаб опасности".