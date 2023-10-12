



Вопросы иностранных журналистов вывели Герцога из себя

Президент Израиля Ицхак Герцог вступил в спор с журналистом CNN во время брифинга.



Репортер Бекки Андерсон заговорил о бомбардировках Газы, сказав о "коллективном наказании" мирных жителей. Он назвал ответные действия ЦАХАЛа "военным преступлением".



"Я очень разочарован тем, о чем вы меня спрашиваете. Разве вы не видели резню на юге? А теперь вы говорите о военных преступлениях. Вы это серьезно? Израиль соблюдает международное право и действует в соответствии с международным правом", - отрезал Герцог.



В дискуссию также вступил журналист Channel 4 Мэтт Фрай, сказав, что "сбит с толку" ответами президента Израиля. Он предположил, что Герцог считает жителей Газы ответственными за зверства ХАМАСа.



"При всем уважении, если у вас на чертовой кухне есть ракета и вы хотите выстрелить ею в меня, разве я не могу защищаться?" - парировал Герцог.