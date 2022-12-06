



Вопросы безопасности: состоится ли пресс-конференция Зеленского

Пресс-конференция президента Владимира Зеленского состоится. Но это пройдет тогда, когда будут решены все вопросы безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Интерфакс-Украина.



"Пресс-конференция, конечно, будет. Но пока каких-то конкретных планов нет. Есть очень много вопросов безопасности, - сказал Никифоров.



Он объяснил, если будет организована классическая пресс-конференция с открытой аккредитацией, то это автоматически означает, что должно быть абсолютно безопасное место проведения.



"Как тогда в метро, помните? А таких мест - не найти. Их, по сути, нет", - отметил Никифоров, добавив, что безопасность сейчас одно из главных условий организации таких мероприятий.



Напомним, что глава государства проводил большую пресс-конференцию, посвященную ситуации в Украине и отражению российской агрессии, еще весной. Тогда он общался с журналистами на одной из станций Киевского метрополитена.