



Вопрос о службе женщин в элитных боевых подразделениях решается в БАГАЦе

В среду, 20 сентября, государство ответит на петицию БАГАЦа, в которой оспаривается политика ЦАХАЛа не включать женщин в элитные боевые подразделения.



Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сказал: "У нас есть и другие дела. Не все возможно, не все сразу. Нам нужен упорядоченный план действий”.



По его словам, ЦАХАЛ руководствуется “оперативной эффективностью”.



“Конечно, не существует каких-либо особых предписаний для распределения женщин-солдат. Все происходит только в соответствии с принятыми условиями и критериями, точно так же, как и на курсах подготовки пилотов”, – добавил он.

