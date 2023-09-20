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Вопрос о службе женщин в элитных боевых подразделениях решается в БАГАЦе
20.09.2023 17:00 Евгения Маркова

Вопрос о службе женщин в элитных боевых подразделениях решается в БАГАЦе

В среду, 20 сентября, государство ответит на петицию БАГАЦа, в которой оспаривается политика ЦАХАЛа не включать женщин в элитные боевые подразделения. 

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сказал: "У нас есть и другие дела. Не все возможно, не все сразу. Нам нужен упорядоченный план действий”. 

По его словам, ЦАХАЛ руководствуется “оперативной эффективностью”.

“Конечно, не существует каких-либо особых предписаний для распределения женщин-солдат. Все происходит только в соответствии с принятыми условиями и критериями, точно так же, как и на курсах подготовки пилотов”, – добавил он.
 

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