Вопреки словам организаторов: на Каркур пришли сотни демонстрантов
Вечером, 8 апреля, на перекрестке Каркур собрались около 300 протестующих против правовой реформы.
Это произошло, несмотря на заявление организаторов об отмене демонстрации в этом месте в связи с волной террора.
По данным Ynet, организаторы призвали протестующих присоединиться к акции протеста в Тель-Авиве, однако некоторые все же решили прийти на перекресток Каркур.
בצומת כרכור עכשיו מלא על מלא pic.twitter.com/GvQGhmaTCx— לירי בורק שביט (@lirishavit) April 8, 2023
Ранее сообщалось, что сегодня демонстрации в Раанане, Нетании, Ор-Акиве и на перекрестке Каркур отменяются.