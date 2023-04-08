



Вопреки словам организаторов: на Каркур пришли сотни демонстрантов

Вечером, 8 апреля, на перекрестке Каркур собрались около 300 протестующих против правовой реформы.



Это произошло, несмотря на заявление организаторов об отмене демонстрации в этом месте в связи с волной террора.



По данным Ynet, организаторы призвали протестующих присоединиться к акции протеста в Тель-Авиве, однако некоторые все же решили прийти на перекресток Каркур.



בצומת כרכור עכשיו מלא על מלא pic.twitter.com/GvQGhmaTCx — לירי בורק שביט (@lirishavit) April 8, 2023