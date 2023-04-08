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Вопреки словам организаторов: на Каркур пришли сотни демонстрантов
08.04.2023 18:37 Алина Груднева

Вопреки словам организаторов: на Каркур пришли сотни демонстрантов

Вечером, 8 апреля, на перекрестке Каркур собрались около 300 протестующих против правовой реформы.

Это произошло, несмотря на заявление организаторов об отмене демонстрации в этом месте в связи с волной террора.

По данным Ynet, организаторы призвали протестующих присоединиться к акции протеста в Тель-Авиве, однако некоторые все же решили прийти на перекресток Каркур.
 


Ранее сообщалось, что сегодня демонстрации в Раанане, Нетании, Ор-Акиве и на перекрестке Каркур отменяются.

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