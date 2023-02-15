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Вопреки позиции Смотрича: эвакуация в районе Биньямин
15.02.2023 07:42 Аркадий Бочаровский

Вопреки позиции Смотрича: эвакуация в районе Биньямин


Силы безопасности эвакуируют виноградник в районе Биньямин, вопреки позиции министра финансов Бецалеля Смотрича. Смотричу все еще не переданы полномочия министра, отвечающего за поселения в министерстве обороны. 

На месте происшествия находятся десятки молодых людей, которые пытаются помешать эвакуации, а силы МАГАВа проводят прочесывание территории и блокируют район. Смотрич четко объяснил, что он хочет остановить эвакуацию, но, по его словам, ответственность за это лежит на министре обороны Йоаве Галанте.

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