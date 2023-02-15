



Володин возмущен: рожают за границей, получают материнский капитал в РФ

Свыше 25 тысяч российских женщин приезжали в другие страны для рождения ребенка и автоматического получения гражданства, но оформляли маткапитал в России. При этом они продолжали жить за границей. Об этом рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.



«Женщины из РФ оформляют маткапитал и льготы в России, находясь при этом за границей», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что более 25 тысяч гражданок РФ выезжали в другие страны для рождения там ребенка и получения гражданства.



«Пусть там и остаются», — отреагировал на пост спикера комментатор с ником RUSTAM. Также в комментариях читатели посоветовали лишать в таких случаях гражданства РФ и различных российских льгот.



Ранее депутат Госдумы России Виталий Милонов прокомментировал решение правительства Аргентины лишать россиянок гражданства, получившего его благодаря рождению ребенка, но не оставшихся на проживание в стране. Депутат заявил, что все, кто выезжает рожать за границу, должны лишаться российских льгот и маткапитала.