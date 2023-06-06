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володин
06.06.2023 15:04 Алина Груднева

Володин о контрнаступлении ВСУ: план "Барбаросса-2" рухнул

В России не верят, что украинские военные в ходе контрнаступления смогут добиться успеха на фронте.

С такими "заверениями" выступил в Telegram спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, припомнив о плане нацистской Германии против СССР с кодовым названием "Барбаросса".

"Сегодня для всех очевидно: против России воюет НАТО. Украинцы — всего лишь расходный материал", - написал Володин.

Он в очередной раз пожаловался на то, что Вашингтон и Брюссель помогли Украине с вооружением для противостояния российской агрессии.

"Втянули в войну европейские государства, обещая успех наступления киевского режима.
Но план "Барбаросса-2" рухнул", - констатировал Володин.

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