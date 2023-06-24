



Володин о ЧВК "Вагнер": это предательство

В Госдуме выступают за консолидацию сил, поддерживают президента РФ Владимира Путина.



Об этом сообщают российские СМИ.



"Бойцы "Вагнера" должны быть со своим народом и на стороне закона, защищать безопасность Родины и выполнять приказы верховного главнокомандующего, все остальное - предательство", - сказал он.



Ранее Путин в видеообращении к россиянам обвинил основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина в измене, сказав, что будет бороться со всеми попытками "расшатать внутреннюю ситуацию" в РФ.

