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Володин о ЧВК "Вагнер": это предательство
24.06.2023 11:30 Алина Груднева

Володин о ЧВК "Вагнер": это предательство

В Госдуме выступают за консолидацию сил, поддерживают президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Бойцы "Вагнера" должны быть со своим народом и на стороне закона, защищать безопасность Родины и выполнять приказы верховного главнокомандующего, все остальное - предательство", - сказал он.

Ранее Путин в видеообращении к россиянам обвинил основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина в измене, сказав, что будет бороться со всеми попытками "расшатать внутреннюю ситуацию" в РФ.
 

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