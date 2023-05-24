



Волкер рассказал о пересечении "красных линий", неспособности Путина и его армии

Президент РФ Владимир Путин пытается уничтожить Украину, и его нужно любой ценой остановить, оказав помощь Украине. При этом Западу не стоит бояться пересечь определенные "красные линии" – этот страх безоснователен. Если бы Путин был способен на что-то большее, он бы уже это делал. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в интервью РБК-Украина.



Волкер согласился с тем, что Запад не передает Украине определенные виды вооружений, поскольку "существует ощущение, что нужно как-то сдерживаться, соблюдать так называемые "красные линии", чтобы не провоцировать Путина", и назвал такой подход "абсолютно неправильным".



"Я думаю, что это абсолютно неправильно. Я вообще этого не понимаю. Если бы Путин был способен на что-то большее, он бы уже это делал", – сказал он.



Курт Волкер считает, что Путин не ждет определенных действий от Запада. "Он пытается уничтожить Украину, и его нужно любой ценой остановить", – призвал экс-спецпредставитель.



Он назвал некоторые вещи, которые страны Запада обязаны сделать.



"Мы должны были обеспечить лучшую противовоздушную оборону Украины еще год назад. Много было об этом разговоров. И, наконец, сейчас мы этим занимаемся. Мы должны были предоставить танки еще год назад. Наконец сейчас они уже есть. Нам еще нужно предоставить Украине артиллерию большой дальности и другие виды ракет, чтобы можно было отражать российские войска на украинской территории, в том числе в Крыму. Надо также начать программу предоставления Украине современных истребителей. Это сейчас два самых больших пробела", – сообщил бывший спецпредставитель США в Украине.



Прокомментировал Курт Волкер и способность, точнее уже не способность российских войск сейчас продолжать продвижение на фронте.



По его мнению, Украина уже одержала определенную победу, поскольку российские войска не смогли разрушить страну в целом. Российские войска уже не в состоянии продвигаться на фронте.



"Что касается событий на поле боя, то очевидно, что российские вооруженные силы уже не в состоянии продвигаться дальше. Они пытались, они очень сильно пытались за последние несколько месяцев и зимой, но они не организованы, они не могут закрепляться на позициях", – сказал Волкер, добавив, что армия РФ армия не имеет успехов на фронте из-за плохого оснащения, командования, контроля и координации.



"В то же время украинские войска хорошо подготовлены, хорошо оснащены, интегрированы, и они находятся под мощным командованием. Это сыграет решающую роль в ближайшие месяцы, когда Украина будет продвигаться дальше", – добавил бывший спецпредставитель США.



На вопрос, знает ли он хоть какие-то детали будущего контрнаступления ВСУ, Волкер ответил отрицательно, но выразил уверенность, что борьба Украины будет продолжаться и дальше.



Отметим, что США с начала полномасштабной войны поддерживают Украину и оказывают военную помощь. В частности, украинские военные получили от США реактивную систему залпового огня HIMARS, которая помогает уничтожать цели в тылу врага.



Кроме того, США передали бронированную технику, противотанковые и зенитные средства. Пентагон также согласовал передачу Украине 31 танка Abrams. По предварительным данным, ВСУ получают эти машины осенью, а обучение танкистов начнется уже в ближайшее время.

