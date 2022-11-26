



Войска НАТО провели учения у границ Беларуси и России

Силы НАТО в пятницу, 25 ноября, приняли участие в учениях на севере Польши, в районе, расположенном рядом с Калининградской областью РФ и Беларусью, который имеет решающее значение для безопасности восточного фланга Альянса. Об этом сообщило министерство обороны Польши.



Учения прошли в районе Сувалкского коридора. Министр обороны Мариуш Блащак посетил город Плочично, чтобы наблюдать за учениями Tumak-22.



К учениям привлечены 2 тысячи военнослужащих разных подразделений польского войска и союзных сил, входящих в состав Батальонной боевой группы НАТО.



Польские солдаты отрабатывали оперативную совместимость с американскими, британскими, румынскими и хорватскими солдатами. Также задействовано 1000 единиц боевой техники и материально-технического обеспечения.



В ходе учений десятки польских военных и солдат Альянса пересекали водоемы с помощью машин-амфибий, а американские войска на танках Abrams имитировали преследование противника.