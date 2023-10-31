



Войны в Украине и в Израиле связаны: США готовят помощь в одном пакете

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что его страна должна обеспечить дальнейшую поддержку Украины и Израиля в одном пакете, поскольку эти войны связаны. Об этом он заявил во время слушаний в Сенате во вторник, 30 октября.



По его словам, в войнах обеих стран деструктивную роль играют Иран и Россия. "Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке имеют четкую связь", – сказал Блинкен.



Он отметил, что традиционные каналы РФ для обеспечения ее военных нужд были перекрыты международными санкциями и ограничением. Однако страна-агрессор все больше обращается за помощью в Иран. Это свидетельствует о двустороннем движении, поскольку Москва предлагает Ирану передовые военные технологии, представляющие угрозу безопасности Израиля.



"Если позволить России победить при поддержке Ирана, это подбодрит и Москву, и Тегеран", - подчеркнул Блинкен.



Госсекретарь подчеркнул, что противники Америки и стран Запада "признают, что наши стратегии работают, и они продолжают делать все возможное, чтобы помешать нам". Ведь многие на мировой арене делают ставку на то, что Соединенные Штаты потеряют объединенную позицию или отвлекутся на внутренние проблемы.



Именно поэтому запрос президента США Джо Байдена на дополнительное финансирование национальной безопасности, предполагающий одновременную поддержку как Украине, так и Израилю, необходимо одобрить.



Блинкен считает, что запрос имеет решающее значение, чтобы опередить стратегических конкурентов Америки, таких как КНР, и усилить сдерживание в других регионах. Но может помочь уменьшить влияние последствий российской войны на продовольственную и энергетическую безопасность в мире и укрепит внутреннюю безопасность для американцев в собственной стране.



Напомним, что сейчас в Сенате ведутся дискуссии о поддержке запроса президента США Джо Байдена в Конгрессе 106 млрд долларов. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов – Израилю.



Новоизбранный спикер Палаты представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.