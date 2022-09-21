



Война в Украине: Узбекистан, Киргизия и Казахстан сделали предупреждение

Узбекистан, Киргизия и Казахстан заявили, что их гражданам в случае участия в боевых действиях в Украине грозит уголовное наказание на родине, сообщает российская пресса.



Заявления стран появились после того, как Совет Федерации РФ одобрил закон об упрощенном предоставлении гражданства для иностранцев, которые заключили с Россией контракт о прохождении военной службы.



Стоит отметить, что Киргизия и Казахстан входят вместе с РФ в ОДКБ.



