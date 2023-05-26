



Война в Украине на десятилетия: Медведев снова угрожал ядерным ударом

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "военный конфликт" в Украине "очень надолго" и в который раз пригрозил "превентивным ядерным ударом", теперь уже “за передачу Украине такого оружия”. Об этом Медведев заявил во время визита во Вьетнам, пишет ТАСС.



"Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве", – сказал он, добавив, если Украина получит от западных союзников ядерное оружие, то “России придется нанести превентивный удар”.



"Тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар”, – продолжил ядерный шантаж Медведев.



По словам чиновника, войскам РФ хватает снарядов, а российский ОПК “адаптировался и вышел на большие объемы производства вооружений”.



Кроме того, Медведев заявил, что российские оборонные предприятия уже начали внедрять "трофейные технологии", которые были получены в ходе войны.



Зампред Совбеза РФ в который раз повторил нарративы, что не Россия напала на суверенную страну, а Европа "своими решениями постоянно подогревает обстановку в зоне конфликта в Украине", а “США хотят в лице России изничтожить многовекового врага".



По его мнению, переговоры с Украиной невозможны, пока у власти Зеленский, но при этом – "все предлагаемые планы мирного урегулирования украинского конфликта надо изучать".



Также Медведев призвал россиян не покидать страну в "сложные времена"



“Приличный человек должен жить в своей стране и следовать условиям, в которых живет", – уверен он.