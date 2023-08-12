



Война в Украине изменила геополитическую роль Черного моря - DW

После выхода России из "зерновой сделки", позволявшей осуществлять экспорт украинского зерна на мировой рынок через черноморские порты в условиях войны, обстановка в акватории Черного моря накалилась, пишет DW.



Как для РФ, так и для Украины его стратегическое и экономическое значение огромно. Но и другие государства, прежде всего страны НАТО - Турция, Болгария и Румыния, - имеют интересы в регионе.



Москвой регион рассматривается как плацдарм, откуда Россия может оказывать влияние на Средиземноморье, Ближний Восток, Северную Африку и Южную Европу. Акватория дает России выход к более отдаленным государствам, где она ведет активную военную деятельность, таким как Сирия или Ливия.



Ключевую роль для РФ в регионе играет ее Черноморский флот, главная военно-морская база которого находится с 1783 года в Севастополе. Этот город на Крымском полуострове, который был аннексирован РФ в 2014 году, исключительно важен для России. Ведь там находится незамерзающий, глубоководный морской порт, пригодный для военного использования даже в зимнее время.



Согласно международному праву, России принадлежит лишь около 10% побережья Черного моря. Однако благодаря расширению своего влияния в регионе Москва де-факто контролирует сегодня около трети береговой линии.



В 2008 году Россия ввела войска в Грузию, после чего были сформированы две не признанные с точки зрения международного права, но верные Кремлю республики - Абхазия и Южная Осетия. Первая из них расположена на побережье Черного моря.



Для Украины торговое значение черноморских портов исключительно велико. В мирное время более 50% всего украинского экспорта шло через Одессу. Здесь отгружалось зерно для мирового рынка, пока в середине июля не истек срок действия соглашения с Россией.



В Евросоюзе все чаще рассматривают Черное море как важный коридор для транспортировки товаров и энергоносителей между Азией и Европой. Поскольку Европа стремится стать все более независимой от российской нефти и газа, на первый план все чаще выходят богатые природными ресурсами государства Кавказа, прежде всего, Азербайджан. Баку экспортирует нефть и газ в Европу через Грузию и Турцию. Этот маршрут через Черное море обходит как Россию на севере, так и Иран на юге и поэтому имеет особое стратегическое значение для европейцев, которые ввели жесткие экономические санкции против этих двух государств.



Кроме того, на постоянной основе здесь присутствует военно-морской флот трех государств-членов НАТО: Болгарии, Румынии и Турции. Это связано с Конвенцией Монтрё от 1936 года, которая гарантирует Турции полный суверенитет над Босфором и Дарданеллами - единственным выходом из Черного моря в Средиземное. Сразу после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Турция закрыла эти проливы не только для российских, но и для всех военных кораблей, благодаря чему баланс военно-морских сил на Черном море сохраняется до сих пор.



Таким образом, Турция занимает сейчас ключевое геостратегическое положение, поскольку контролирует, выход к Черному морю, что гарантируется международными договорами. Анкара является важнейшим партнером НАТО в Черноморском регионе и рассматривает себя в качестве узла торговли между Центральной Азией, Кавказом и Ближним Востоком.



Турция в высшей степени заинтересована в том, чтобы закрепить за собой ведущую роль в регионе перед лицом НАТО. Особое значение для Анкары имеют при этом связи с Россией. Как в Анкаре, так и в Москве, Черное море считают приоритетной зоной интересов, и Турция внимательно следит за тем, чтобы баланс сил в Черноморском регионе, сложившийся за десятилетия, по возможности сохранялся.



Конвенция Монтрё дает Анкаре право не позволять вмешиваться в дела Черноморского региона другим игрокам, в том числе НАТО. А это, в свою очередь, играет на руку Москве.

