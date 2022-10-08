



Война в Украине: Бельгия воздержалась по последнему пакету санкций против России

Бельгия воздержалась сегодня утром во время голосования по новому пакету санкций Европейского Союза против России, опасаясь последствий мер, затрагивающих сталелитейный сектор, подтвердил премьер-министр Александр де Кроо в четверг вечером в кулуарах заседания Европейского политического сообщества в Праге.



Пока европейские главы государств и правительств собирались в столице Чехии, утром в Брюсселе был утвержден восьмой пакет санкций против России. Это реакция Запада на незаконные референдумы по аннексии четырех областей Украины, а также эскалацию напряженности. В частности, пакет санкций предусматривает запрет на торговлю российской сталью.



Бельгия предпочла воздержаться.



"Вопрос в том, как мы можем сохранить солидарность европейских стран и нашего народа, чтобы продолжать поддерживать Украину. Конечно, военные успехи, достигнутые Украиной, помогают, но если экономические издержки станут такими высокими и люди потеряют работу, то будет тяжело", — считает глава федерального правительства.



Однако Бельгия отказалась от блокировки голосования, потому что "не хочет нарушать европейскую солидарность", добавил премьер-министр.

