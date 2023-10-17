



Война в Израиле: Байден посетит саммит в Иордании

В среду, 18 октября, король Иордании Абдалла II проведет четырехсторонний саммит, в ходе которого будут обсуждаться последние события на Ближнем Востоке.



На заседание приглашены президент США Джо Байден, египетский лидер Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас. Американский лидер отправится в Амман сразу после визита солидарности в Израиль, который, как ожидается, продлится всего пять часов.



"Переговоры будут сосредоточены на способах остановить войну, серьезности ее последствий для всего региона, а также на обеспечении поступления гумпомощи в Газу", – сообщили во дворце.