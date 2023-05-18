



Война ослабила влияние России в Центральной Азии в пользу Китая

Президент Китая Си Цзиньпин примет лидеров бывших советских стран на двухдневном саммите, чтобы закрепить обещания "крепкой" дружбы, что, по мнению аналитиков, может означать захват власти в регионе.



В городе Сиань соберутся лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, прокладывая путь к региональному соглашению с Пекином. Дату назначили на день проведения саммита G7 в Японии.



“Важнейшим контекстом этого саммита является война РФ против Украины и неопределенность региона по поводу будущих обязательств, влияния и роли России в регионе”-- пояснил Юнь Сунь, директор китайской программы аналитического центра Stimson Center в Вашингтоне.



По словам эксперта, РФ ослабила экономические связи с Центральной Азией из-за полномасштабного вторжения. Поэтому государства ищут новые альтернативные рынки, среди которых может быть Китай.



Аналитик заметил, что Центральная Азия всегда считалась “задним двором” России, и Китай теперь расширяет свое влияние в регионе. Появились новые устремления и направления в отношениях между Китаем и Центральной Азией – возможности, которых не было в прошлом.