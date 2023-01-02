



Война и репрессии: как Эрдоган пытается удержать власть

Обрушив турецкую экономику и разорив средний класс, который он сам обогатил, президент Реджеп Тайип Эрдоган теперь втягивает свою страну в ненужную войну и манипулирует судами против своих соперников.



Это происходит в рамках стремления Эрдогана удержаться у власти в 2023 году, пишет Politico.



От президентских выборов, которые пройдут в Турции 23 июня, зависит, будет ли страна и дальше мчаться по пути авторитарной экспансионистской державы, или же она выберет более либеральный и плюралистический путь. Впервые с тех пор, как в 2002 году к власти пришла консервативная, с исламистским оттенком Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана, появилась серьезная перспектива политических перемен.



Согласно опросам, Эрдоган испытывает серьезные политические проблемы, а его партия ПСР едва получает 30% поддержки.



"Конечно, его реакция была типично жестокой как на внутреннем, так и на международном фронте", - пишет Politico.



На международной арене, несмотря на противодействие со стороны Вашингтона и Москвы, Эрдоган трубил о подготовке к отправке танков в Сирию, стремясь вытеснить курдских ополченцев. Также он угрожает нанести удар по союзнику НАТО Греции на фоне сфабрикованных споров о бурении газовых скважин.



Внутри страны Эрдоган также проводит спорную политику. В частности, он использовал систему правосудия, чтобы попытаться дисквалифицировать своих наиболее могущественных потенциальных соперников. В пользу этого аргумента газета приводит пример с мэром Стамбула Экремом Имамоглу, который может стать кандидатом в президенты от объединяющей оппозиции. Его приговорили к более чем двум годам тюремного заключения и запрету занимать государственные должности за "оскорбление общественных лиц". Кроме того, более 100 политиков из основной прокурдской Народно-демократической партии (ДПН) находятся под судом по обвинению в террористических актах.